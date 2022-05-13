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2 часа назад

Новости автомира: Rolls-Royce представил обновленный Phantom 2023 года

ПроКроссовер.ру

Пять лет назад компания Rolls-Royce представила восьмое поколение своего сверхроскошного Phantom, и этот элегантный автомобиль был хорошо принят эксклюзивной клиентурой британской марки. Представители Rolls говорят, что последний Phantom настолько хорош, что клиенты просили автопроизводителя не вносить никаких серьезных изменений. Дизайнеры и инженеры прислушались к мнению своих клиентов и внесли лишь небольшие обновления и корректировки, чтобы сделать Rolls-Royce Phantom Series II 2023 года еще лучше.

Rolls-Royce представил обновленный Phantom 2023 года
Фото:  Rolls-Royce Rolls-Royce
Rolls-Royce

Решетка радиатора теперь имеет квадратную форму с линией в верхней части, соединяющей новые дневные ходовые огни. Как и Rolls-Royce Ghost, Phantom Series II теперь имеет решетку радиатора с подсветкой, которая создает эффектный вид после наступления темноты. Благодаря небольшому геометрическому изменению верхней части решетки дизайнеры Rolls-Royce смогли сделать легендарный Spirit of Ecstasy и значок «RR» более заметным, особенно если смотреть спереди.

Rolls-Royce

Роскошный интерьер Rolls-Royce Phantom 2023 года остается в основном неизменным, в нем используются лучшая кожа, дерево и другие материалы. Единственное изменение коснулось рулевого колеса, которое теперь стало немного толще. Никаких модификаций под капотом не производилось, поэтому Rolls-Royce Phantom продолжает оснащаться тем же 6,75-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, который использовался с момента его появления в 2017 году.

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