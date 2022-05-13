Nissan приостановил производство в России на год

Российский завод компании Nissan не возобновит производство автомобилей как минимум до марта 2023 года. Об этом сообщает Automotive News.

Фото: Даниил Ломакин/«Газета.Ru» Даниил Ломакин/«Газета.Ru»

Поставки автомобилей Nissan в РФ прекратились в начале марта этого года после начала военной спецоперации на Украине. Позже японский бренд приостановил выпуск машин на своем заводе в Санкт-Петербурге, сославшись на нехватку запчастей.

«Мы должны исходить из того, что производство и продажи новых автомобилей в России будут приостановлены на год», — заявил изданию генеральный директор Nissan Макото Учида.

Топ-менеджер не дал прогноз о финансовых потерях для компании из-за приостановки деятельности в России. Однако уточнил, что отсутствие продаж в РФ может оказать «существенное влияние» на результаты Nissan в 2023 финансовом году и, возможно, в последующий период.