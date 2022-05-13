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3 часа назад

Новости автомира: Nissan не возобновит производство в России до марта 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Российский завод компании Nissan не возобновит производство автомобилей как минимум до марта 2023 года. Об этом сообщает Automotive News.

Nissan приостановил производство в России на год
Фото: Даниил Ломакин/«Газета.Ru»Даниил Ломакин/«Газета.Ru»

Поставки автомобилей Nissan в РФ прекратились в начале марта этого года после начала военной спецоперации на Украине. Позже японский бренд приостановил выпуск машин на своем заводе в Санкт-Петербурге, сославшись на нехватку запчастей.

«Мы должны исходить из того, что производство и продажи новых автомобилей в России будут приостановлены на год», — заявил изданию генеральный директор Nissan Макото Учида.

Топ-менеджер не дал прогноз о финансовых потерях для компании из-за приостановки деятельности в России. Однако уточнил, что отсутствие продаж в РФ может оказать «существенное влияние» на результаты Nissan в 2023 финансовом году и, возможно, в последующий период.

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге выпускались кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

Автоновости,Nissan,
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