Cadillac Escalade получил броню и VIP-салон

AddArmor выпустила пуленепробиваемый Cadillac Escalade ESV, покрыв весь внедорожник баллистической броней класса B6. Компания утверждает, что все, что скрывается за стандартным кузовом, было сделано практически с нуля. Окна, пол и потолок защищены так же, как и все остальное. Автомобиль может похвастаться шинами Run-Flat и установленной аудиовизуальной сигнализацией.

Фото: Cadillac Cadillac

Интерьер напоминает роскошный лимузин. Второй ряд сдвинут максимально назад. Все сиденья оснащены функциями обогрева, вентиляции и массажа, а также роскошными материалами отделки. На окнах есть шторы, на борту есть мини-бар и информационно-развлекательная система. На перегородке, отделяющей сторону водителя от кабины, установлены два откидных сиденья.

Cadillac