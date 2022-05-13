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2 часа назад

Новости автомира: Cadillac Escalade получил броню класса B6 и VIP-защищенный салон

ПроКроссовер.ру

AddArmor выпустила пуленепробиваемый Cadillac Escalade ESV, покрыв весь внедорожник баллистической броней класса B6. Компания утверждает, что все, что скрывается за стандартным кузовом, было сделано практически с нуля. Окна, пол и потолок защищены так же, как и все остальное. Автомобиль может похвастаться шинами Run-Flat и установленной аудиовизуальной сигнализацией.

Cadillac Escalade получил броню и VIP-салон
Фото: Cadillac Cadillac

Интерьер напоминает роскошный лимузин. Второй ряд сдвинут максимально назад. Все сиденья оснащены функциями обогрева, вентиляции и массажа, а также роскошными материалами отделки. На окнах есть шторы, на борту есть мини-бар и информационно-развлекательная система. На перегородке, отделяющей сторону водителя от кабины, установлены два откидных сиденья.

Cadillac

AddArmor говорит, что броня стоила около 80 000 долларов, а внутренняя переделка добавила в счет еще 75 000 долларов. Приобретение автомобиля и отдельных деталей для него обошлось еще в 100 000 долларов. Если учесть все прочие затраты и затраты, связанные с проектом, общая сумма составит около 300 000 долларов США.

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