Запчасти для кузовного ремонта подорожали на 30%

Больше всего выросли в цене детали для Ford. Выше 40% поднялась стоимость запчастей для Subaru, Mercedes и BMW. Что по этому поводу говорят автоэксперты?
По данным «Тинькофф-страхования», за апрель — март запасные части для кузовного ремонта в среднем по России выросли в цене на 31%. Как отмечают аналитики, больше всего подорожали детали для Ford — на 83%. Выше 40% поднялась стоимость запчастей для Subaru, Mercedes и BMW. В лидерах еще Toyota и Lexus — 20% и 21%. Меньше всего цена выросла для автомобилей Hyundai — 16%, сообщает газета «Коммерсантъ». С такой оценкой согласен вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:
— У нас все запчасти делятся на определенные группы. Стекольные запасные части — подорожание 30-70%. Масло подорожало на 15-20%, это российские, иностранных нет уже. Кузовные подорожали в среднем на 30-35%. Для иностранных двигателей — 50% подорожание. По отечественным [запчастям] все, что у нас выпускается, в среднем где-то 20-22%.
— Параллельный импорт как-то ситуацию улучшит?
— Уже работает, мы сейчас активно налаживаем связи с Турцией, то есть сейчас Турция перекрывает то, что даже из Китая раньше везли, потому что по срокам получается быстрее. Если говорим про импортеров, кто официально завозит запасные части, например Volkswagen, у них свой склад, они возят сами для своих нужд, для дилеров, для продаж и так далее, это одна история. Такие же запасные части можно заказать в Турции, в Китае, в Эмиратах.
— Получается и проще, и дешевле?
— Да, дешевле. По простоте не очень, к сожалению: если Турция раньше отгружала в среднем где-то пять-семь дней, то сейчас две-три недели.
После введения санкций многие участники рынка необоснованно повышали цены, говорит генеральный директор автосервисной компании АТГ Владимир Дроздовский:
— Какие-то запчасти есть в наличии, они существенно взлетели в цене, причем взлетели совершенно неоправданно. В качестве примера: одна позиция стоила раньше 7 тысяч рублей, ее сейчас продают за 50 тысяч рублей, можно найти и за 19 тысяч рублей. Ажиотаж, спекуляция, хотя курс уже вернулся практически к тому же состоянию. С доставкой да, многие не могут ничего привезти, но я думаю, это временное явление, может быть, цена вырастет, потому что через третьи страны пойдет. За это время, начиная с февраля, мы пока все находили.
— При этом есть отток клиентов?
— Отток начался еще с пандемии.
Эксперты говорят, что, хотя многим уже удалось наладить поставки запчастей через третьи страны, сделали это пока далеко не все. Что касается дефицита определенных групп товаров, сейчас наибольшие сложности могут быть с запасными частями для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Связано это в первую очередь со спецификой рынка — сервисные компании никогда не держали большой запас запчастей, так как для этого требуется слишком большое пространство, а его аренда сокращает рентабельность. По словам экспертов, запасов хватит на три-четыре месяца, а уверенности, что все удастся привозить параллельным импортом, пока нет.