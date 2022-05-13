Запчасти для кузовного ремонта подорожали на 30%

— Какие-то запчасти есть в наличии, они существенно взлетели в цене, причем взлетели совершенно неоправданно. В качестве примера: одна позиция стоила раньше 7 тысяч рублей, ее сейчас продают за 50 тысяч рублей, можно найти и за 19 тысяч рублей. Ажиотаж, спекуляция, хотя курс уже вернулся практически к тому же состоянию. С доставкой да, многие не могут ничего привезти, но я думаю, это временное явление, может быть, цена вырастет, потому что через третьи страны пойдет. За это время, начиная с февраля, мы пока все находили.