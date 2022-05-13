Губернатор назвал причину нехватки комплектующих на «АвтоВАЗе»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» договорился с китайскими компаниями о поставках запчастей, но они не были вовремя произведены из-за локдауна. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», - сообщил Дмитрий Азаров.
О том, что «АвтоВАЗ» ищет альтернативных поставщиков комплектующих из стран Азии для выпуска автомобилей стало известно в марте этого года. Глава Самарской области тогда заявил, что проблемы автозавода в первую очередь логистические и связаны с событиями на Украине.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» проиндексирует тарифные ставки и оклады работникам на 9% с 1 июня 2022 года.