Профсоюзная организация АвтоВАЗа сообщила, что на предприятии вводится очередной простой, который продлится с 16 по 23 мая. Соответствующее заявление было сделано на официальной странице профсоюза «ВКонтакте».

Решение объяснили нехваткой комплектующих изделий. Пока предприятие не будет работать, сотрудникам будут направлять две трети средней заработной платы.

«Простой в период с 16 по 20 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности «Автоваза», изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами», - указано в сообщении.

Простой на предприятии руководство ранее вводило на период с 11 по 13 мая. Ранее «Автоваз» возобновлял производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля.

Производство также было решено приостановить с 4 по 6 мая. С 6 июня ожидается переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.