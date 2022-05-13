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52 минуты назад

Новости автомира: самый популярный в России кроссовер Chery получит полный привод

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Российское отделение Chery продолжает работать над расширением предложения, ориентируясь на запросы клиентов. Стало известно, что модель Tiggo 7 Pro получит полноприводную модификацию. В данный момент модель представлена исключительно в передеприводном варианте.

Самый популярный в России кроссовер Chery получит полный привод
Фото: ©Chery©Chery

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники в представительстве Chery сообщает, что сертификация модификации Tiggo 7 Pro с приводом на все колеса должна начаться в этом году. Поэтому сроки появления новых версий предсказать пока трудно: в любом случае, речь идет о 2023 году. Чуть раньше в России может появиться рестайлинговый автомобиль, уже представленный в Китае – у него другие бампера с новым дизайном. Плюс изменения в интерьере – цифровая передняя панель мультимедийная система объединены в единый блок и лишены козырька. В списках опций – вентиляция сидений, беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto и другие современные технологические "фишки".

На китайском рынке обновленная модель продается как Tiggo 7 Plus и оснащена 156-сильным турбомотором с 6-ступенчатой «механикой» либо бесступенчатым вариатором. Более мощная 197-сильная версия с 1,6-литровым, также турбированным двигателем комплектуется 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением 7DCT. Россиянам эти агрегаты знакомы по текущим версиям 7 Pro и 8 Pro.

Вероятность появления в российских прайс-листах полноприовдной модификации крайне высока, поскольку модели 7 Pro и 8 Pro построены на одной платформе.

Модель Tiggo 7 Pro в 2021 году стала одним из самых продаваемых китайских автомобилей в России. Совсем недавно, 22 апреля, в России начались продажи полноприводной модификации семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro Max, ставшего флагманом и самым дорогим Chery в нашей стране.

Автоновости,Chery,Apple,
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