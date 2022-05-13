Самый популярный в России кроссовер Chery получит полный привод

Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники в представительстве Chery сообщает, что сертификация модификации Tiggo 7 Pro с приводом на все колеса должна начаться в этом году. Поэтому сроки появления новых версий предсказать пока трудно: в любом случае, речь идет о 2023 году. Чуть раньше в России может появиться рестайлинговый автомобиль, уже представленный в Китае – у него другие бампера с новым дизайном. Плюс изменения в интерьере – цифровая передняя панель мультимедийная система объединены в единый блок и лишены козырька. В списках опций – вентиляция сидений, беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto и другие современные технологические "фишки".