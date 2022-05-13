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43 минуты назад

Новости автомира: в Москве заметили новый Kia Sportage

Motor.ru

Новый Kia Sportage ожидали у российских дилеров во втором квартале 2022 года. Однако из-за кризисной ситуации в отечественной автомобильной отрасли появление в нашей стране следующего поколения кроссовера казалось маловероятным. Тем не менее в Москве удалось сфотографировать модель на парковке одного из автосалонов. Возможно, у российских покупателей все-таки появится возможность приобрести новую генерацию модели.

В Москве заметили новый Kia Sportage
Фото: © Артём Татевосян / VK© Артём Татевосян / VK

Производство нового поколения Kia Sportage стартовало на автозаводе «Автотор» еще 21 февраля. Несмотря на перебои с поставками комплектующих, предприятие продолжало работу вплоть до первого мая. Ранее сообщалось, российские дилеры получили всего 382 новых кроссовера. При этом на официальном сайте компании в России указано, что к покупке доступны только модели прошлого поколения.

Когда новинка все-таки станет доступна к покупке, минимальная стоимость модели с двухлитровым двигателем, автоматической трансмиссией и передним приводом точно превысит 2 329 900 рублей, о которых Kia сообщала в феврале.

В начале мая в Сети опубликовали видео испытаний маневренности обновленного Kia Sportage. В ходе «лосиного теста» кроссовер сумел удивить специалистов.

Автоновости,Kia Sportage,Kia,
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