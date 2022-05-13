Mercedes объявил об отзыве кроссоверов из-за проблем с тормозами

У старых моделей Mercedes, выпущенных в период с 2006 по 2012 годы, могут возникнуть проблемы с вакуумным усилителем тормозов. Немецкая марка объявила отзывную кампанию.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Отзыв пока затрагивает 292 287 автомобилей в США и 31 577 автомобилей в Канаде, в списке потенциально дефектных моделей присутствуют минивэн R-Class, а также кроссоверы ML и GL.

Сообщается, что со временем между резиновым уплотнителем-втулкой и корпусом "вакуумника" скапливается влага, которая приводит к коррозии последнего. В результате сквозной коррозии тормоза будут работать хуже: водителю придётся прикладывать больше усилий при нажатии на педаль тормоза. Работа узла в этом случае может сопровождаться шипением или другими шумами, характерными для систем с воздухом. Худший вариант развития событий - полный отказ тормозов.

Для диагностики проблемы владельцы "Мерседесов" будут приглашены в сервисный центр, где специалисты осмотрят втулку и усилитель тормозов. При необходимости проблемная деталь будет заменена.