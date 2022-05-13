Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
27 минут назад

Новости автомира: локдаун в Китае оставил «АвтоВАЗ» без комплектующих

Рамблер

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» договорился с Китаем о поставках комплектующих, но не получил их из-за очередного карантина в КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Локдаун в Китае оставил «АвтоВАЗ» без комплектующих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Азаров отметил, что из-за коронавируса китайские производства остановили работу.

«Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», - заявил губернатор.

С 16 по 20 мая «АвтоВАЗ» уйдет в простой из-за нехватки комплектующих. За эту неделю работники получат компенсацию в размере двух третей средней зарплаты.

Ранее компания перенесла корпоративный отпуск, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4 - 25 апреля, объяснив это кризисом с поставками электронных компонентов. За это время «АвтоВАЗ» планировал пополнить запасы комплектующих.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители