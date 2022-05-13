Локдаун в Китае оставил «АвтоВАЗ» без комплектующих

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что «АвтоВАЗ» договорился с Китаем о поставках комплектующих, но не получил их из-за очередного карантина в КНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Азаров отметил, что из-за коронавируса китайские производства остановили работу.
«Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», - заявил губернатор.
С 16 по 20 мая «АвтоВАЗ» уйдет в простой из-за нехватки комплектующих. За эту неделю работники получат компенсацию в размере двух третей средней зарплаты.
Ранее компания перенесла корпоративный отпуск, запланированный на период с 25 июля по 14 августа, на 4 - 25 апреля, объяснив это кризисом с поставками электронных компонентов. За это время «АвтоВАЗ» планировал пополнить запасы комплектующих.