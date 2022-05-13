Локдаун в Китае оставил «АвтоВАЗ» без комплектующих

«Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», - заявил губернатор.