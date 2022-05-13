Nissan остановит выпуск автомобилей в России на год

Nissan списал убыток по своему бизнесу в России в прогнозе на следующий финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2023 года. Об этом заявил глава компании Макото Учида, сообщает Automotive News Europe.

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Петербургский завод Nissan приостановил работу с 14 марта «в связи с перебоями поставок комплектующих». Еще до остановки производства, после начала российской военной операции на Украине, в Nissan объявили о приостановке экспорта автомобилей в Россию и попросили японских сотрудников концерна покинуть страну.

За последний финансовый год японская компания понесла убытки от своей деятельности в России и на Украине в размере 52,6 миллиарда иен (499 миллиона долларов США). При этом в следующем году российский бизнес в компании вообще не учитывают.

«Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», - пояснил Макото Учида.

Он также признал, что отсутствие продаж в России может оказать «существенное влияние» на результаты Nissan.

«Существует много неопределенностей в отношении влияния геополитических проблем, связанных с Россией и Украиной», - констатировал глава компании.