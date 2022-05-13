В Москве начался рейд по профилактике аварийности среди курьеров

«Наверное, в условиях, когда с нашей стороны и скорость, и мощность самокатов ограничена, эта акция все-таки больше касается владельцев и пользователей частных электросамокатов, которые на данный момент не ограничены ни по скорости, ни по мощности. И есть некая «серая» зона в отношении электросамокатов, которая на данный момент не присутствует в правилах дорожного движения, и если шеринговые самокаты маломощные и скорее относятся к велосипедам, соответственно, используют велосипедные правила передвижения по городу, то частные мощные электросамокаты — это скорее мопеды, и здесь немного другие правила. Насколько мы понимаем, этот рейд в меньшей степени относится к самокатам кикшеринга. Мы привлечены к работе над подготовкой нового ГОСТа, мы предоставляем свои предложения по его изменения. В данный момент ГОСТ все-таки достаточно сыроват, он требует некоторых дополнений, некоторых изменений в технической части, но при этом сам факт и само желание принять ГОСТ в отношении средств индивидуальной мобильности мы приветствуем».