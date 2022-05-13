В Москве начался рейд по профилактике аварийности среди курьеров

Московская Госавтоинспекция начала рейд по профилактике аварийности среди курьеров. Он продлится до 15 мая.
За последние пять лет статистика по аварийности с велосипедами и электросамокатами ухудшилась. Число таких ДТП перевалило за тысячу. И именно такими средствами индивидуальной мобильности обычно пользуются курьеры.
Ранее сообщалось, что электросамокаты ограничат по скорости: в парках до 6 километров в час, а на дорогах общего пользования и тротуарах до — 25 километров в час. Но этих мер недостаточно, считает эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн:
— В список Минпромторга вошли только средства индивидуальной мобильности, то есть самокаты, моноколеса, гироскутеры и так далее, но там нет понятия «электровелосипедов», потому что электровелосипеды тоже набирают существенную скорость и набирают огромную популярность среди пользователей, особенно среди представителей служб доставки. Я лично, как эксперт, наблюдаю огромное количество электровелосипедов в службах доставки, и они передвигаются абсолютно не по правилам дорожного движения, в том числе превышают скорость, то есть они едут вдоль дороги с существенно высокой скоростью, бывает и по тротуарам, там, где люди ходят, и в парковых зонах. Поэтому здесь нужно обязательно проводить такие рейды, проводить воспитательные работы и ограничивать в том числе скорость электровелосипедов.
— Этот рейд может быть результатом работы над ГОСТом?
— Я думаю, что ГОСТ мы будем ждать в ближайшее время, надеюсь, что до конца июня утвердят соответствующие требования, и этот рейд может послужить некой отправной точкой, чтобы проверять, а действительно ли шеринговые компании ограничивают скорость своих самокатов.
Рейд ГИБДД больше направлен на частные электросамокаты, чем на кикшеринг, который и так строго регулируется, считает пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев
Денис Балакирев пресс-секретарь компании Whoosh
«Наверное, в условиях, когда с нашей стороны и скорость, и мощность самокатов ограничена, эта акция все-таки больше касается владельцев и пользователей частных электросамокатов, которые на данный момент не ограничены ни по скорости, ни по мощности. И есть некая «серая» зона в отношении электросамокатов, которая на данный момент не присутствует в правилах дорожного движения, и если шеринговые самокаты маломощные и скорее относятся к велосипедам, соответственно, используют велосипедные правила передвижения по городу, то частные мощные электросамокаты — это скорее мопеды, и здесь немного другие правила. Насколько мы понимаем, этот рейд в меньшей степени относится к самокатам кикшеринга. Мы привлечены к работе над подготовкой нового ГОСТа, мы предоставляем свои предложения по его изменения. В данный момент ГОСТ все-таки достаточно сыроват, он требует некоторых дополнений, некоторых изменений в технической части, но при этом сам факт и само желание принять ГОСТ в отношении средств индивидуальной мобильности мы приветствуем».
В случае утверждения соответствующего ГОСТа по электросамокатам и другим похожим средствам, ограничители максимальной скорости должны будут устанавливать на все электрические средства индивидуальной мобильности, которые производят в России или ввозят в страну. Сейчас ограничения действуют только на электросамокатах сервисов кикшеринга.
Кроме того, предполагается, что производителей таких средств передвижения обяжут устанавливать автоматические ограничители скорости, включающиеся в некоторых зонах, к примеру, в парках.
Функция, которая автоматически ограничит скорость до шести километров в час, получит название «пешеходный режим».