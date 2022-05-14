Haval запатентовал в России новейшее кросс-купе

Компания Haval запатентовала в России новейшее кросс-купе Monster. Модель официально не представлена, но изображения Роспатента не стали сенсацией: Monster Coupe во многом повторяет исходный кроссовер, дебютировавший в ноябре прошлого года. Вероятно, Monster и Monster Coupe окажутся столь же близки, как Haval F7/F7x — оба получат турбомоторы объёмом 1,5 или 2,0 литра в паре с 7-скоростным «роботом», а полный привод будет доступен только топ-версиям.

Фото: Haval Monster, autohome.com.cn Haval Monster, autohome.com.cn

Шпионские фотографии Haval Monster Coupe стали появляться ещё полгода назад, то есть китайская марка разрабатывала обе версии кроссовера параллельно. Унификация максимальная: отличаются только задние крылья, крыша и пятая дверь, а большинство геометрических параметров должны быть одинаковы.

Haval Monster — кроссовер длиной 4,8 метра и расстоянием между осями 2,8 метра. В иерархии Haval модель занимает нишу выше, чем знакомые россиянам F7/F7x. Пока доступны два варианта двигателей: 1,5-литровый турбомотор выдаёт 184 лошадиные силы и 275 Нм, 2,0-литровый агрегат — 224 силы и 345 Нм. В настоящий момент полный привод положен только самому дорогому Haval Monster.