Haval запатентовал в России новейшее кросс-купе

Компания Haval запатентовала в России новейшее кросс-купе Monster. Модель официально не представлена, но изображения Роспатента не стали сенсацией: Monster Coupe во многом повторяет исходный кроссовер, дебютировавший в ноябре прошлого года. Вероятно, Monster и Monster Coupe окажутся столь же близки, как Haval F7/F7x — оба получат турбомоторы объёмом 1,5 или 2,0 литра в паре с 7-скоростным «роботом», а полный привод будет доступен только топ-версиям.
Шпионские фотографии Haval Monster Coupe стали появляться ещё полгода назад, то есть китайская марка разрабатывала обе версии кроссовера параллельно. Унификация максимальная: отличаются только задние крылья, крыша и пятая дверь, а большинство геометрических параметров должны быть одинаковы.
Haval Monster — кроссовер длиной 4,8 метра и расстоянием между осями 2,8 метра. В иерархии Haval модель занимает нишу выше, чем знакомые россиянам F7/F7x. Пока доступны два варианта двигателей: 1,5-литровый турбомотор выдаёт 184 лошадиные силы и 275 Нм, 2,0-литровый агрегат — 224 силы и 345 Нм. В настоящий момент полный привод положен только самому дорогому Haval Monster.
Обычный Haval Monster в Китае стоит от 130 до 167 тысяч юаней (эквивалент 19,1-24,6 тысячам долларов). Купеобразная версия должна быть чуть дороже; премьеры ждут в этом году. Защита изображений в базе Роспатента не означает, что Monster скоро появится в нашей стране — ближайшей подтверждённой новинкой Haval является брутальный кроссовер Dargo.