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2 часа назад

Новости автомира: какие повреждения автомобиля несовместимы со страховкой?

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Страховой полис КАСКО – эффективная защита автомобиля от гибели и угона, но случаев, когда страховая компания откажет в выплате больше, чем тех рисков, когда она гарантирована, рассказала агентству «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Какие повреждения автомобиля несовместимы со страховкой?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам эксперта, компенсации не будет при повреждениях, полученных при буксировке или эвакуации авто, в случае нанесения вреда автомобилю действиями владельца, в том числе, управления им в нетрезвом виде.

Также под компенсацию не попадают наличие заводского брака или ущерба, причиненного во время ремонта авто, неисправности электропроводки, кража колес или других комплектующих.

Кроме того, ни одна страховка не покроет ущерба, если он причинен автомобилю при транспортировке крупногабаритного груза. Также спорным случаем будут считаться повреждения, нанесенные третьими лицами, животными, погодными условиями и в то время, когда автомобиль не находился в движении – на стоянке, парковке.

Автоновости,Ольга Бондарева,
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