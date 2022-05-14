Какие повреждения автомобиля несовместимы со страховкой?

Страховой полис КАСКО – эффективная защита автомобиля от гибели и угона, но случаев, когда страховая компания откажет в выплате больше, чем тех рисков, когда она гарантирована, рассказала агентству «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, по словам эксперта, компенсации не будет при повреждениях, полученных при буксировке или эвакуации авто, в случае нанесения вреда автомобилю действиями владельца, в том числе, управления им в нетрезвом виде.

Также под компенсацию не попадают наличие заводского брака или ущерба, причиненного во время ремонта авто, неисправности электропроводки, кража колес или других комплектующих.