Реактивный лимузин Limojet выставлен на продажу за 3,8 млн. долларов

Дилерский центр Mitsubishi в Чикаго продает единственный в мире лимузин с кузовом самолета Learjet 35 менее чем за 3 800 000 долларов. Еще в начале 2000-х Limojet летал в небе над США, как и любой другой бизнес-джет.

Фото: procrossover.ru procrossover.ru

Позже он был выведен из эксплуатации и передан Exotic Coach Limousines для переоборудования. Дэну Харрису и его команде потребовалось около 12 лет жизни и 40 000 рабочих часов, чтобы воплотить эту идею в жизнь.

Потратив более 1 миллиона долларов, команда изготовила единственный в мире лимузин с кузовом самолета. Это потребовало разработки, изготовления и испытаний специальной рамы из нержавеющей стали, на что ушло два года.

Интерьер был полностью переработан в стиле вестибюля кинотеатра, с красочным светодиодным освещением по всему периметру, высококачественной акустикой и большим телеэкраном.