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3 часа назад

Новости автомира: реактивный лимузин Limojet выставлен на продажу за 3,8 млн. долларов

ПроКроссовер.ру

Дилерский центр Mitsubishi в Чикаго продает единственный в мире лимузин с кузовом самолета Learjet 35 менее чем за 3 800 000 долларов. Еще в начале 2000-х Limojet летал в небе над США, как и любой другой бизнес-джет.

Реактивный лимузин Limojet выставлен на продажу за 3,8 млн. долларов
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

Позже он был выведен из эксплуатации и передан Exotic Coach Limousines для переоборудования. Дэну Харрису и его команде потребовалось около 12 лет жизни и 40 000 рабочих часов, чтобы воплотить эту идею в жизнь.

Потратив более 1 миллиона долларов, команда изготовила единственный в мире лимузин с кузовом самолета. Это потребовало разработки, изготовления и испытаний специальной рамы из нержавеющей стали, на что ушло два года.

Интерьер был полностью переработан в стиле вестибюля кинотеатра, с красочным светодиодным освещением по всему периметру, высококачественной акустикой и большим телеэкраном.

Тот же самый автомобиль появился в продаже два года назад по цене 5 000 000 долларов США, но покупатель, предложивший самую высокую цену, думал, что он стоит всего 600 000 долларов.

Автоновости,Mitsubishi,Дэн Харрис,
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