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54 минуты назад

Новости автомира: редчайший McLaren Speedtail выставили на торги

Motor.ruиещё 1

На торгах Mecum Indy в 2022 году, которые состоятся в «Индианаполисе», одним из главных лотов станет гиперкар McLaren Speedtail. Один из 106 выпущенных экземпляров модели, которую британский автопроизводитель распродал ещё до официальной премьеры, неназванный владелец решил выставить на продажу. При этом полноценно ездить на машине нельзя из-за особенностей её ввоза в США и решения Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Редчайший McLaren Speedtail выставили на торги
Фото: motor.rumotor.ru

Как отмечает аукционный дом, на продажу выставлен 87-й выпущенный гиперкар. Как и все покупатели McLaren Speedtail, первый клиент силами специалистов придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations персонализировал свой автомобиль.

Кузов окрашен в нежно-голубой цвет Heritage Gloss Steel Blue, который дополнен шильдиками из алюминия и колёсами Gloss Silver с покрышками Pirelli P-Zero.

Салон отделан полуанилиновой кожей Metallic Blue Silver, которая контрастирует с окантовкой и секцией на рулевом колесе цвета McLaren Orange. Руль декорирован углепластиком, а подрулевые лепестки коробки передач выполнены из титана, окрашенного в серебристый цвет.

Гиперкар был импортирован в США для демонстрационных целей, поэтому в год на машине нельзя проезжать более 2500 миль, хотя на момент продажи пробег McLaren Speedtail составляет всего 275 миль. Выручить за такой экземпляр модели организаторы торгов ожидают 2-3 миллиона долларов.

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