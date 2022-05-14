ГИБДД напомнила, что делать водителям во время жары

Из-за жаркой погоды у водителей ослабевает внимание, увеличивается время реакции и ухудшается общее состояние организма. Об этом напомнили в Госавтоинспекции Красноярского края, дав советы автомобилистам.
Прежде всего, перед поездкой водителям необходимо оценить свое состояние. При малейшем недомогании нужно отказаться садиться за руль, заявили в ГИБДД.
"Чтобы избежать автоаварии, рекомендуем возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости – выпить лекарства", - посоветовали в ведомстве.
При отсутствии в автомобиле кондиционера поездки лучше совершать поездки утром и вечером. Парковать машину следует выбирать в тени, предварительно закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном, а приборную панель – мокрым полотенцем, добавили в Госавтоинспекции.
Ранее ГИБДД предупредила водителей регионов о сплошных проверках.