ГИБДД напомнила, что делать водителям во время жары

"Чтобы избежать автоаварии, рекомендуем возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости – выпить лекарства", - посоветовали в ведомстве.