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1 час назад

Новости автомира: ГИБДД напомнила, что делать водителям во время жары

Газета.Ru

Из-за жаркой погоды у водителей ослабевает внимание, увеличивается время реакции и ухудшается общее состояние организма. Об этом напомнили в Госавтоинспекции Красноярского края, дав советы автомобилистам.

ГИБДД напомнила, что делать водителям во время жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего, перед поездкой водителям необходимо оценить свое состояние. При малейшем недомогании нужно отказаться садиться за руль, заявили в ГИБДД.

"Чтобы избежать автоаварии, рекомендуем возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети. Если водитель почувствовал себя плохо, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости – выпить лекарства", - посоветовали в ведомстве.

При отсутствии в автомобиле кондиционера поездки лучше совершать поездки утром и вечером. Парковать машину следует выбирать в тени, предварительно закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном, а приборную панель – мокрым полотенцем, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД предупредила водителей регионов о сплошных проверках.

Автоновости,ГИБДД,
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