ТОП продаж авто в России за апрель сильно изменился

Аналитики представили официальную статистику за апрель по количеству реализованных новых транспортных средств. Там много чего поменялось даже в сравнении с первыми тремя месяцами текущего года.

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По заявлению экспертов, модели в рейтинге хаотично поменялись местами. При всём этом, в данном хаосе довольно чётко можно проследить одну неудивительную тенденцию. Рассмотрим эту ситуацию более подробней.

Ранее в тройку лидеров по продажам входили такие модели, как Rio, Vesta и Granta. Сегодня первую позицию занимает Granta. На втором месте разместилась Vesta. Третью позицию рейтинга занимает Niva.

При всём этом многих автолюбителей удивляет, что квадрантный автомобиль Niva смог обогнать по количеству реализаций Solaris, Rapid и Creta. По заявлению аналитиков, Niva смогла стать самой популярной версией кросса на отечественном авторынке и заняла почётно третье место в ТОП самых реализуемых машин в России.

Rio заняла 4-ое место, Solaris – 5-ое, Creta – 6-ое. На седьмом месте разместилась модель Logan. Для этого авто данный показатель является довольно хорошим, так как в последнее время транспортное средство не могло попасть даже в десятку, находясь в районе 12-го места.

Модель UAZ Patriot смогла удивить. Авто внезапно оказалось на 15-ой позиции, ранее оно не могло попасть даже в ТОП-25. Из всего этого следует, что в рейтинге самых реализуемых транспортных средств стало больше отечественных авто, которые смогли подняться выше.

Люди приобретают отечественные машины, надеясь обойти проблемы с автозапчастями, обслуживанием и прочими моментами. Самая хорошо локализованная Granta занимает лидирующее место.