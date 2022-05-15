Land Rover раскрыл российские версии нового Range Rover Sport

Неопределённость с поставками машин в нашу страну не помешала обновлению официального сайта landrover.ru — на нём неожиданно раскрыли российские версии нового Range Rover Sport и как ни в чём не бывало запустили конфигуратор. Предполагается, что в России предложат две дизельные и две бензиновые версии, а покупатели смогут выбирать из шести комплектаций, в том числе заказать внедорожник серии First Edition.

Фото: landrover landrover

Базовую версию Range Rover Sport для России назвали D249 — у таких машин 249-сильный (600 Нм) 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизель Ingenium, 8-скоростной «автомат» и полный привод с одноступенчатой раздаточной коробкой. В списке «бесплатных» опций исполнения SE — пневмоподвеска, камеры кругового обзора, две зоны климата, виртуальная приборная панель, медиасистема с 13,1-дюймовым тачскрином и даже адаптивный круиз-контроль с «внедорожным» ассистентом.

Видео дня

Следующая версия — D350. У неё тот же рядный двигатель форсирован до 350 лошадиных сил и 700 Нм, причём расход топлива в смешанном цикле тот же (7,4 литра на 100 километров). Минимальная комплектация — Dynamic HSE, так что появляются проекционный экран, 22-дюймовые легкосплавные диски, «спортивный» пакет, система помощи при парковке и открытый задний дифференциал.

Единственный гибрид, который собираются официально поставлять в Россию — P360 MHEV. У таких внедорожников бензиновый 3,0-литровый турбомотор (360 сил, 500 Нм), дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. По сравнению с дизельными версиями расход топлива увеличивается в среднем на два литра на 100 километров. Зато бензиновый мотор доступен даже для самых простых Range Rover Sport SE.

Флагманский внедорожник с 4,4-литровым V8 для России тоже заявлен. Двигатель BMW разовьёт 530 лошадиных сил и 750 Нм, позволяя Range Rover Sport P530 разменивать 100 километров в час за 4,5 секунды. Единственно возможная сборка — First Edition с отделкой SV Bespoke, активным задним дифференциалом, двухступенчатой раздаточной коробкой, проекционными фарами и 23-дюймовыми дисками.