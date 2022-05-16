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1 час назад

Новости автомира: возрожденный ЗАЗ-965 «Запорожец» 2022-2023 года впервые показали на рендерах в Сети

FBM.ru

Рендерными изображениями новой модели поделились независимые дизайнеры портала Naavtotrasse. Специалисты продемонстрировали возрожденный ЗАЗ-965 «Запорожец» 2022-2023 года.

А теперь «горбатый»! Возрожденный «Запорожец» показали в Сети
Фото: FBM.ruFBM.ru

По своим формам и пропорциям данное транспортное средство сильно напоминает своего предшественника. Однако благодаря новой светодиодной головной оптике, измененной радиаторной решётке и задним фарам на LED-матрицах новый «Запорожец» стал выглядеть более современно.

Что касается стоимости такого автомобиля, то он попал бы в массовый сегмент бюджетных транспортных средств.

FBM.ru

В качестве силового оснащения нового ЗАЗ-965 могли бы использоваться малолитражные силовые агрегаты от французского автоконцерна Renault. Такие двигатели устанавливаются на автомобили французского производителя для авторынков развивающихся стран.

Хотя машина на рендерных иллюстрациях и выглядит весьма правдоподобно, её шансы когда-либо попасть в серийное производство ничтожно малы. Следует понимать, что это всего лишь рендеры дизайнеров, которые не имеют ничего общего с реальными планами автомобилестроительных компаний.

Автоновости,Renault,
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