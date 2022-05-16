А теперь «горбатый»! Возрожденный «Запорожец» показали в Сети

Рендерными изображениями новой модели поделились независимые дизайнеры портала Naavtotrasse. Специалисты продемонстрировали возрожденный ЗАЗ-965 «Запорожец» 2022-2023 года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По своим формам и пропорциям данное транспортное средство сильно напоминает своего предшественника. Однако благодаря новой светодиодной головной оптике, измененной радиаторной решётке и задним фарам на LED-матрицах новый «Запорожец» стал выглядеть более современно.

Что касается стоимости такого автомобиля, то он попал бы в массовый сегмент бюджетных транспортных средств.

FBM.ru

В качестве силового оснащения нового ЗАЗ-965 могли бы использоваться малолитражные силовые агрегаты от французского автоконцерна Renault. Такие двигатели устанавливаются на автомобили французского производителя для авторынков развивающихся стран.