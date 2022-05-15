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27 минут назад

Новости автомира: средний платеж за автоштрафы в России снизился на 14%

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В России снизился средний размер одного платежа по штрафу за нарушение ПДД, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт", имеющего одну из крупнейших эквайринговых сетей в России. Так, в первом квартале 2022 года штраф составил 560 рублей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "При этом общее количество таких платежей по картам банка немного выросло - на 3%. Из чего можно сделать вывод, что россияне стали совершать более незначительные нарушения на дорогах, но чуть чаще, чем ранее", - говорится в исследовании. Самая популярная средняя сумма одной квитанции за нарушение ПДД составила 250 рублей (65%). Также в эту категорию могли войти квитанции на общую сумму в 500 рублей, но оплаченные со скидкой 50%, которая дается при оплате штрафов в первые 20 дней с момента вынесения постановления. На втором месте по популярности оказались штрафы в размере 500 рублей (12%), на третьем - квитанции на 750 рублей (4%). Ранее "Газета.Ru" выяснила, что самые крупные суммы дорожных штрафов в России собирают водители немецкого "премиума", а чаще всего нарушают ПДД обладатели бюджетных иномарок.

В России снизился средний размер по штрафам за нарушение ПДД
Фото: ТАССТАСС
Автоновости,Банк Русский Стандарт,
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