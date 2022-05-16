Детей разрешат перевозить без ремней безопасности и детских кресел

Депутаты Государственной Думы России подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушений. Согласно нововведениям, сотрудники ГИБДД перестанут штрафовать водителей транспортных средств, перевозящих детей с особенностями развития без специальных кресел и пристёгнутых ремней безопасности. При этом в Министерстве внутренних дел инициативу не поддержали, а некоторые эксперты считают, что удерживающие устройства все-таки необходимы для детей с определенными заболеваниями.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

В настоящий момент за перевозку детей в автомобиле без специальных удерживающих устройств грозит штраф в размере трёх тысяч рублей. Согласно поправкам, которые находятся на рассмотрении правительства, от административной ответственности освободят водителей, перевозящих детей-инвалидов в возрасте до 11 лет, особенности развития которых не позволяют использовать технические средства, регламентированные правилами дорожного движения.

Видео дня

Авторы поправок считают, что существующие правила на рассчитаны на особенности развития детей с инвалидностью. К примеру, по медицинским показаниям ребёнка с церебральным параличом разрешено перевозить исключительно в лежачем положении, а детей с аутизмом запрещено пристёгивать ремнями безопасности. Таким образом, родители таких детей вынуждены формально нарушать ПДД при перевозке.

Сотрудники медицинских учреждений заявляют, что при многих диагнозах, включая ДТЦ, эпилепсию и аутизм, перевозить детей в стандартном кресле запрещено. Однако в случае ДТП юные пассажиры рискуют получить серьезные травмы. Для передвижения детей с особенностями развития существуют специальные медицинские приспособления, которые до сих пор не входят в перечень разрешенных удерживающих устройств. Представители МВД не поддержали новые поправки. Сотрудники ведомства считают, что для перевозки детей-инвалидов необходимо использовать социальное такси.