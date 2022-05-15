Cadillac выпустил самый мощный внедорожник Escalade

Представители марки Cadillac презентовали новый, «старший» вариант флагманской современной Escalade. Модель получила в наименовании традиционную литеру «V». По заявлению руководства американского автобренда, новая версия представляет собой самый мощнейший внедорожник в истории компании.

Фото: car.ru car.ru

Большая внедорожная модификация получила существенно модернизированный 6,2-литровый бензиновый компрессорный силовой агрегат V8. В нём решили применить особую версию механического нагнетателя с объемом в 2,65 л.

Вместе с установкой функционирует усиленная и специально доработанная десятиступенчатая автоматическая КПП и полный привод, который передаёт 67 процентов тяги непосредственно на заднюю автомобильную ось.

Силовая установка в пике способна генерировать 690 лошадиных сил. При этом крутящий момент составляет 885 Нм. Благодаря этому, Cadillac Escalade-V считается самым мощным серийным внедорожником на мировом авторынке. Например, 6,2-литровый агрегат Durango Hellcat от Dodge способен генерировать 720 лошадиных сил, но эта модель уже была снята с производства.

Масса Escalade-V составляет практически три тонны. Транспортерное средство набирает первую сотню за 4,4 сек. Для преодоления классической дрэг-дистанции в ¼ мили (около 402 м) Cadillac потребуется 21,74 сек.

От стандартной внедорожной версии Escalade-V отличается спортивным передним бампером, массивным эффективным центральным воздухозаборником и радиаторной решеткой, по краям которой разместили тёмные элементы.

Внедорожник получил фирменные эмблемы линейки V-Series, которые разместили на поверхности дверей. Легкосплавные колеса получили красные суппорты тормозных механизмов. В задней части авто оснащается четырьмя спортивными патрубками выпускной системы, а также небольшим диффузором.