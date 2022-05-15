Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Cadillac выпустил самый мощный внедорожник Escalade

Car.ruиещё 1

Представители марки Cadillac презентовали новый, «старший» вариант флагманской современной Escalade. Модель получила в наименовании традиционную литеру «V». По заявлению руководства американского автобренда, новая версия представляет собой самый мощнейший внедорожник в истории компании.

Cadillac выпустил самый мощный внедорожник Escalade
Фото: car.rucar.ru

Большая внедорожная модификация получила существенно модернизированный 6,2-литровый бензиновый компрессорный силовой агрегат V8. В нём решили применить особую версию механического нагнетателя с объемом в 2,65 л.

Вместе с установкой функционирует усиленная и специально доработанная десятиступенчатая автоматическая КПП и полный привод, который передаёт 67 процентов тяги непосредственно на заднюю автомобильную ось.

Силовая установка в пике способна генерировать 690 лошадиных сил. При этом крутящий момент составляет 885 Нм. Благодаря этому, Cadillac Escalade-V считается самым мощным серийным внедорожником на мировом авторынке. Например, 6,2-литровый агрегат Durango Hellcat от Dodge способен генерировать 720 лошадиных сил, но эта модель уже была снята с производства.

Масса Escalade-V составляет практически три тонны. Транспортерное средство набирает первую сотню за 4,4 сек. Для преодоления классической дрэг-дистанции в ¼ мили (около 402 м) Cadillac потребуется 21,74 сек.

От стандартной внедорожной версии Escalade-V отличается спортивным передним бампером, массивным эффективным центральным воздухозаборником и радиаторной решеткой, по краям которой разместили тёмные элементы.

Внедорожник получил фирменные эмблемы линейки V-Series, которые разместили на поверхности дверей. Легкосплавные колеса получили красные суппорты тормозных механизмов. В задней части авто оснащается четырьмя спортивными патрубками выпускной системы, а также небольшим диффузором.

В завершении стоит отметить, что в рамках американского авторынка новый Cadillac в исполнении Escalade-V появится ограниченным тиражом в конце лета текущего года. Стоимость авто от 150 000 долл.

Автоновости,Cadillac,Dodge,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители