Британский дилер Ford построил аналог Shelby GT500

Купе Mustang Shelby GT500 является самым мощным серийным дорожным автомобилем в истории марки Ford, но оснащённый компрессорным V8 5.2 мощностью 770 лошадиных сил и 847 ньютон-метров крутящего момента спорткар поставляется не на все рынки. Для британских поклонников мощных автомобилей из США решением проблемы стал проект местного дилера Clive Sutton, который создал собственный ответ заводскому Shelby GT500. Причём сразу в двух версиях.

Фото: motor.ru motor.ru

Взяв за основу Ford Mustang GT с 5,0-литровым V8, за счёт установки компрессора Whipple, нового интеркулера и выхлопной системы Quad Active XFORCE отдачу двигателя увеличили до 859 лошадиных сил и 902 ньютон-метров, что существенно превышает показатели заводского Shelby.

В дополнение к более мощному двигателю полагается углепластиковый аэродинамический обвес кузова и 20-дюймовые колёса Vossen, а также спортивные сиденья в салоне.

Проект, получивший название CS850GT, который доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, также получил ориентированную на трековую эксплуатацию версию CS850R. Модификация R оснащена дифференциалом Ford Performance T2-R Torsen и амортизаторами Pro Active, которые заменяют стандартную подвеску MagneRide.