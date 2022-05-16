Электрогрузовик из Китая: лучше, чем Lada, дороже, чем «Газель»

Осенью 2022 года в России начнутся продажи китайского электрогрузовика WOLV FC25, ввозить и продавать автомобили собирается нижегородская фирма. Характеристики компактной модели лучше, чем у отечественных фургонов Lada, но ее цена будет выше «Газели», уверены собеседники «Газеты.Ru».

Фото: New Energy Motors New Energy Motors

В этом году на российский рынок выйдут компактные электрические грузовики бренда WOLV китайской компании Fengchuen. Автомобили производятся в городе Уси провинции Цзянсу. Первой в продажу поступит модель FC25. Поставками и продажей электрогрузовиков в Россию будет заниматься компания New Energy Motors (NEMO) из Нижнего Новгорода.

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К июлю этого года планируется завершить сертификацию, первые машины должны появиться у клиентов в сентябре, рассказал «Газете.Ru» представитель фирмы Андрей Дорофеев. Продавцы видят своими клиентами маркетплейсы, логистические компании и торговые сети.

Минимальную стоимость автомобиля в NEMO не озвучивают, объясняя это разнообразием индивидуальных клиентских требований к надстройкам машин. В Европе, как пишет Quto, стоимость этого грузовика составляет 35-40 тысяч евро (примерно 2,4-2,7 млн рублей).

Сейчас в России в сегменте электрических LCV представлена только модель «ГАЗель NN», чья грузоподъемность составляет 2,5 тонны. Бензиновые и дизельные бортовые «Газели Бизнес», которые способны вместить такой же объем груза, обойдутся в 1,5-2 млн рублей.

При этом объем грузового отсека WOLV FC25 составляет 5 кубических метров, а грузоподъемность – 800 кг. Это заметно меньше, чем у «Газели», но на 160 кг больше, чем у Largus. Длина новинки составляет почти 4 метра, что на полметра меньше, чем у тольяттинского фургона.

Кабина электрогрузовика FC25 состоит из композитного материала. Автомобиль приводится в движение мотором мощностью 30 кВт и 150 Нм крутящего момента, который передается на заднюю ось. Время зарядки батареи объемом 30 кВт/ч занимает 5 часов (от сети 220В, 6,6 кВт), заявляет производитель.

В списке опций значатся кондиционер и отопитель салона, подушка безопасности для водителя, стеклоподъемники с электроприводом, камера заднего вида, электроусилитель руля и штампованные диски. На FC25 стоят дисковые тормоза, спереди независимая подвеска «МакФерсон», а сзади – рессорная.

Планируется выпускать четыре модификации FC25 – промтоварную, изотермическую, рефрижераторную и бортовую.

«Мы будем завозить в Россию шасси, которые отправятся на конвейеры бодибилдеров (компаний-кузовостроителей), устанавливающих надстройки российского производства», – говорит Андрей Дорофеев.

По словам представителя фирмы, бодибилдеры будут являться производителями и получать сертификаты Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а вместо китайских VIN-кодов – номера производителей-передельщиков.

Сейчас в NEMO договариваются о налаживании производства с отечественными компаниями-кузовщиками. Это «известные компании, которые производят фургоны тысячами», утверждает Дорофеев.

В год планируется реализовывать от 1 тыс. до 5 тыс. грузовиков в зависимости от спроса.

В NEMO ведут переговоры о предоставлении экземпляров FC25 на тестирование логистическим компаниям и супермаркетам. «Живые» испытания грузовиков проводятся прямо сейчас, их планируется завершить к июлю. В Европе автомобиль получил сертификацию для легкого коммерческого грузовика (N1K)

Заявленный китайским производителем запас хода составляет 200 километров.

В российской фирме на основе собственных испытаний уверяют, что цифры правдивы. Впрочем, тесты проводились только с автомобилем без груза. Что касается эксплуатации по России, в NEMO заявили, что заинтересованы в столицах и южных городах.

Максимальная скорость грузовика ограничена на отметке 85 км/ч, но ее можно сделать еще ниже. По словам Дорофеева, некоторые клиенты интересовались ограничением «максималки» до 60 км/ч.

Согласно подсчетам российской фирмы, стоимость владения за 5 лет у электрогрузовика составит 2,72 млн рублей. Это ниже, чем у фургона Largus (2,75 млн) и Largus Prima (3,4 млн).

Максимальный цикл жизни батареи грузовика оценивается в 10 лет. Говоря о переработке использованных аккумуляторов, в NEMO рассчитывают воспользоваться услугами дочерней компании «Росатома», которая в 2024 году планирует открыть в Нижегородской области первый российский завод по переработке литий-ионных аккумуляторов.

В будущем NEMO планирует привезти в Россию и другие модели Wolv (речь о грузовиках DV40 и DV45). Тем не менее, сейчас рынок не готов к электромобилям большей грузоподъемности, считают в компании.

Цена кусается

Новинка от NEMO, в которую помещается меньше груза, чем в «Газель», будет стоить гораздо дороже отечественных LCV, предположил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Конкуренцию отечественным Lada он не составит. Во всяком случае, на первых порах. Все будет зависеть от цены. В Китае такие машины стоят недорого. Предполагаю, что электрогрузовик будет стоить в районе 3 млн рублей», – отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

У покупателей этой модели могут возникнуть сложности с запчастями, считает Бургазлиев. Впрочем, обслуживать электрокары гораздо проще, чем машины с ДВС или гибридным приводом, отметил он.

В регионах Largus можно с закрытыми глазами отремонтировать

как оригинальными, так и неоригинальными запчастями. Китайский электрокар актуален для крупных городов», – полагает он.

Также собеседник усомнился в вопросе гарантии на автомобили, учитывая, что те получат VIN-номера надстройщиков-бодибилдеров.

«Если бодибилдер будет получать на него ОТТС, то как будет решаться вопрос с гарантией? Если автомобиль загорится, – а ведь даже электрокары Tesla горят, – то кто будет нести за это ответственность? Если это продукт с VIN-номером бодибилдера, то юридически он и будет виноват», – говорит эксперт.

Успех предприятия зависит от цены электрогрузовика, согласился автоэксперт Игорь Моржаретто. Эксплуатация электромобилей очень выгодна для компаний, которые занимаются доставкой товаров в городах, уверен он.

«Неизвестно, будет ли Largus выпускаться.