Какие авто придут на смену известным маркам

Введение разнообразных санкций со стороны западных стран привело к тому, что автомобильные компании Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Volvo и многие другие ушли с российского рынка. Но, как отмечают эксперты, в России вполне можно найти приличную замену любым маркам, даже премиальным. Об этом пишут «Ведомости».

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Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отметили, что в России продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в I квартале 2022 года снизились в общей сложности на 28,4%. Наихудшими были продажи в марте - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они уменьшились на 63%.

По сведениям автодилеров и «Автостата», новые машины за март повысились в цене в среднем на 40%. Автомобили премиум-сегмента подорожали на 60%. Рост цен специалисты связывают с относительно небольшим количеством доступных автомобилей на российском рынке: у дилеров осталось не больше 100 000–150 000 машин.

Эксперты уверены, что ситуация постепенно исправится за счет поступления на российский рынок китайских автомобилей, в том числе - люксовых. В частности, глава «Автостата» Сергей Целиков полагает, что владельцы премиумных машин смогут пересесть на китайский бренд EXEED.

Кроме того, он предложил обратить внимание на вторичный рынок.