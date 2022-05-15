Какие авто придут на смену известным маркам

Введение разнообразных санкций со стороны западных стран привело к тому, что автомобильные компании Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Volvo и многие другие ушли с российского рынка. Но, как отмечают эксперты, в России вполне можно найти приличную замену любым маркам, даже премиальным. Об этом пишут «Ведомости».
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отметили, что в России продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в I квартале 2022 года снизились в общей сложности на 28,4%. Наихудшими были продажи в марте - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они уменьшились на 63%.
По сведениям автодилеров и «Автостата», новые машины за март повысились в цене в среднем на 40%. Автомобили премиум-сегмента подорожали на 60%. Рост цен специалисты связывают с относительно небольшим количеством доступных автомобилей на российском рынке: у дилеров осталось не больше 100 000–150 000 машин.
Эксперты уверены, что ситуация постепенно исправится за счет поступления на российский рынок китайских автомобилей, в том числе - люксовых. В частности, глава «Автостата» Сергей Целиков полагает, что владельцы премиумных машин смогут пересесть на китайский бренд EXEED.
Кроме того, он предложил обратить внимание на вторичный рынок.
«На российском рынке было больше 50 брендов и более 300 моделей автомобилей. Таким образом, у нас более 40 млн машин, из которых весомая часть в приличном состоянии, и на вторичке можно найти достойные образцы, пока еще они есть в наличии», - подчеркнул Целиков.