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1 час назад

Новости автомира: бизнес-седан Hyundai уйдет в отставку после 40 лет на конвейере

Motor.ru

Бизнес-седан Hyundai Sonata уйдет в отставку без преемника после 40 лет на конвейере, утверждает портал TheKoreanCarBlog. Актуальное восьмое поколение Sonata окажется последним, поскольку концерн Hyundai работает над перспективными электромобилями и не собирается инвестировать в создание нового топливного седана. Официальный представитель Hyundai подтвердил, что разработка Sonata с кодовым именем DN9 не ведётся.

Бизнес-седан Hyundai уйдет в отставку без преемника
Фото: Motor.ruMotor.ru

Корейские журналисты объясняют, что Sonata стала жертвой стратегии электрификации Hyundai Motor — к 2035 году весь модельный ряд концерна должен состоять из электромобилей. Есть и другая причина — низкие продажи Hyundai Sonata. В Южной Корее бизнес-седан менее востребован, чем Kia K5 и даже более дорогой Grandeur.

Актуальная Hyundai Sonata выпускается с 2019 года, и по данным инсайдеров в течение года седан всё-таки будет локально обновлён. Вероятно, жизненный цикл Sonata завершится к 2025 году — в канун 40-летия с момента дебюта первого поколения в 1985 году. Журналисты напоминают, что Sonata является главным долгожителем южнокорейского автомобильного рынка, а за 37 лет покупателей нашли более девяти миллионов машин.

Хотя мгновенной отставки Sonata ждать не следует, на заводе Hyundai в Южной Корее стали постепенно переводить работников с конвейера Sonata на сборочную линию электрических седанов Ioniq 6. Вероятно, дебют Ioniq 6 состоится во втором квартале, а серийное производство электрокаров начнут к концу 2022 года.

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