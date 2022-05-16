Бизнес-седан Hyundai уйдет в отставку без преемника

Бизнес-седан Hyundai Sonata уйдет в отставку без преемника после 40 лет на конвейере, утверждает портал TheKoreanCarBlog. Актуальное восьмое поколение Sonata окажется последним, поскольку концерн Hyundai работает над перспективными электромобилями и не собирается инвестировать в создание нового топливного седана. Официальный представитель Hyundai подтвердил, что разработка Sonata с кодовым именем DN9 не ведётся.

Корейские журналисты объясняют, что Sonata стала жертвой стратегии электрификации Hyundai Motor — к 2035 году весь модельный ряд концерна должен состоять из электромобилей. Есть и другая причина — низкие продажи Hyundai Sonata. В Южной Корее бизнес-седан менее востребован, чем Kia K5 и даже более дорогой Grandeur.

Актуальная Hyundai Sonata выпускается с 2019 года, и по данным инсайдеров в течение года седан всё-таки будет локально обновлён. Вероятно, жизненный цикл Sonata завершится к 2025 году — в канун 40-летия с момента дебюта первого поколения в 1985 году. Журналисты напоминают, что Sonata является главным долгожителем южнокорейского автомобильного рынка, а за 37 лет покупателей нашли более девяти миллионов машин.