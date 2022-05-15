Раскрыт хитрый замысел китайского автопрома в России

Эксперты предположили, что за ценовой политикой китайских автомобильных компаний может стоять продуманный план, учитывающий специфику рынка в условиях кризиса и введения большого количества ограничительных мер против России. Об этом пишет издание Speedme.ru.

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Отмечается, что продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в прошлом месяце установили очередной антирекорд. Реализация машин упала на 79%. В общей сложности было продано 32700 единиц.

Даже компании из Китая продемонстрировали существенное сокращение продаж, при том, что китайские компании, в отличие от западных конкурентов, продолжают поставки машин российским дилерам.

По мнению специалистов, низкие продажи моделей китайского автопрома вызваны значительным ростом цен. В частности, цена на популярный кроссовер Haval Jolion увеличилась на 71%. Эксперты полагают, что стоимость была завышена осознанно и искусственно, уточняет Fbm.ru.