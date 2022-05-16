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2 часа назад

Новости автомира: в Германии ограничат скорость на автобанах

Российская Газета

Министры экологии немецких федеральных земель на прошедшем совещании единогласно высказались за введение на автобанах скоростных ограничений. Причем вопросы экологии отошли на второй план. Обосновывая свое мнение, земельные министры, конечно, говорили и про защиту климата, однако главным аргументом стала необходимость экономить топливо. В случае введения планируемого Евросоюзом нефтяного эмбарго и без того подорожавшие бензин и дизель могут стать в Германии дефицитом. Ограничение скорости, как говорится в итоговом документе прошедшего совещания, является "экономически эффективной, быстро реализуемой и действенной мерой" для снижения потребления топлива.

Безумию на автобанах Германии положат конец
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Неограниченные гонки уже не соответствуют времени", - заявил председательствовавший на совещании министр экологии Нижней Саксонии Олаф Лис, отметив, что актуальными сейчас стали бережливость и рачительное использование ресурсов. По словам министра, предельный лимит может быть установлен на уровне 130 км/ч - по крайней мере до сих пор такая скорость на немецких автобанах считалась рекомендуемой. При этом ограничения пока могут быть введены на время - до окончания "продолжающегося конфликта" с Россией. Полностью расстаться с любовью к быстрой езде немцы все-таки не готовы - против выступает как минимум треть населения, политики из консервативного блока ХДС/ХСС и либеральные свободные демократы, а также власти Баварии и Баден-Вюртемберга, где сосредоточена немецкая автопромышленность - они хоть и поддержали общее решение, но с оговорками.

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На совещании земельные министры заодно договорились отказаться и от использования биоэтанола в автомобильном топливе. Тоже в связи с необходимостью экономить, но только в данном случае - посевные площади. На биотопливо в Германии ежегодно перерабатывается около 2,4 миллиона тонн растительных культур, и Лис уверен, что используемые в этих целях сельхозугодья сейчас лучше использовать для производства продуктов питания. "Мы хотим есть, а не заправляться", - говорит министр, указывая на то, что украинский конфликт стал причиной серьезных проблем с поставками зерновых и других видов продовольствия.

В воскресенье журнал Der Spiegel сообщил, что в связи с резким повышением тарифов на энергию в ряде немецких городов начали сокращать время работы уличного освещения. В Веймаре фонари теперь будут включать на полчаса позже и на полчаса позже выключать. Аналогичные планы есть у властей Майнца и Галле.

Автоновости,ЕС,
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