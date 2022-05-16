ОСАГО перестало покрывать стоимость ремонта автомобилей

Российский союз автостраховщиков заявил, что существенное подорожание большинства запчастей на российском рынке, востребованных для ремонта автомобилей, привело к тому, что выплат по ОСАГО и каско перестало хватать для ремонта транспортных средств. Кроме того, недостаточным стал и лимит стоимости ремонта по полису обязательного страхования. Участники рынка считают, что подобная ситуация продлится до тех пор, пока в стране не наладят каналы «серых» поставок и появятся новые справочники запчастей.

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Резкий рост цен на автозапчасти и дефицит комплектующих привели к тому, что полисы ОСАГО и каско перестали покрывать стоимость восстановления машин. Специалисты заявляют, что по закону ремонт автомобиля по страховому случаю должны провести за 30 дней. Однако в настоящее время эти сроки соблюсти практически невозможно. Чаще всего страховщики предлагают денежную компенсацию за вычетом износа машины. Кроме того, если транспортному средству более десяти лет, то сумму компенсации уменьшают на 50 процентов, а лимита по ОСАГО в 400 000 рублей иногда оказывается недостаточно для восстановления автомобиля.

В случае с каско тоже произошли серьезные изменения. Так, если автовладелец оформлял полис добровольного страхования до 24 февраля, застрахованной суммы может оказаться недостаточно для сложного ремонта, так как стоимость автомобилей выросла минимум на 30 процентов. В такой ситуации компании предлагают клиентам заключить дополнительные договоры, которые увеличат страховую сумму, необходимую для восстановления машины.