Audi обновила седаны S6 и S7

Audi добавила «очень черный» пакет Design Edition для новых седанов S6 и лифтбеков S7. За 2500 долларов покупатели могут получить тонированную оптику, чернёные шильдики, логотипы, окантовку окон и радиаторную решётку, а также особые 21-дюймовые колёса серого цвета. Салон «эсок» серии Design Edition отделан тёмной кожей Valcona с красной прострочкой, на органах управления есть вставки из микрофибры. Изменений по технике нет.

Фото: Motor.ru Motor.ru

С завода у Audi S6/S7 серебристые элементы декора, но пакет Design Edition убирает весь хром — в чёрный затянуты даже вставки между фонарями и спойлер (у S6), а выхлопные патрубки антрацитовые. Другие маркеры спецверсии — чёрные корпусы наружных зеркал и контрастная крыша. Также в цену входит покраска тормозных суппортов в красный цвет с нанесением маркировки.

На технике украшения экстерьера и интерьера не сказались. Под капотом прежний бензиновый 2,9-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами, электрическим нагнетателем и 48-вольтовым стартер-генератором. Пиковая отдача — 450 лошадиных сил и 600 Нм. Тяга передаётся через 8-скоростной «автомат», есть постоянный полный привод Quattro.

Лимузин Audi A8L Horch оказался существенно дешевле «Майбаха»