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2 часа назад

Новости автомира: ФНС призвала автовладельцев идти в ГИБДД

Konkurent.ru

Если транспортное средство стоит на учете в уполномоченном органе (ГИБДД и т. п.), то за него будут начислять транспортный налог. Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-21/4207@.

ФНС рассказала автовладельцем, когда идти в ГИБДД
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Общее правило таково: плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства (ст. 357 НК РФ). При этом сумму налога для физлиц рассчитывают налоговые органы на основании сведений, которые им предоставляют регистрирующие органы (ГИБДД, Ростехнадзор, ГИМС и т. д.)

То есть обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от государственной регистрации автомобиля – плательщиком налога признается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.

При этом транспортный налог не надо платить, если: транспортное средство не признается объектом налогообложения (в том числе находится в розыске); у физлица есть право на налоговую льготу; произошло принудительное изъятие транспортного средства.

В остальных случаях, чтобы не платить налог за автомобиль, надо снять его с учета в ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,Ростехнадзор,
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