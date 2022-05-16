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1 час назад

Новости автомира: МВД составило социальный портрет пьяного водителя

Газета.Ruиещё 2

МВД указало, кто чаще всего становился в прошлом году участниками ДТП в пьяном виде. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, социальный портрет нетрезвого нарушителя в целом выглядит так — это мужчина от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

МВД составило социальный портрет пьяного водителя
Фото: PixabayPixabay

Среди всех ДТП с участием водителей, ранее лишенных права управления транспортным средством, более 40% были пьяны, а среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем с признаками опьянения устанавливались в 43,8%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году до 80% россиян, лишенных водительских прав, были наказаны за пьяное вождение.

В целом в 2021 году из судов было получено 359 тыс. постановлений о лишении права управления транспортным средством — из них почти 284 тыс. человек были лишены прав за вождение в состоянии опьянения. В эту же категорию входят те водители, которые отказались выполнять законное требование о прохождении медицинского освидетельствования.

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