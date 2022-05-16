Изображение Honda Pilot нового поколения появилось в Сети

Кроссовер Honda Pilot претерпел серьезные изменения в дизайне после фейслифтинга 2019 модельного года, которые не добавили ничего значимого. Новое поколение еще не анонсировано, но это шпионское видео предполагает, что оно уже находится в разработке.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Несколько визуальных признаков позволяют нам с уверенностью утверждать, что это кроссовер Pilot следующего поколения. Во-первых, очертания и пропорции точно соответствуют нынешнему поколению. Решетка радиатора больше, фары тоньше, а в нижней части переднего бампера есть вентиляционные отверстия.