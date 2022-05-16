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2 часа назад

Новости автомира: в Сети появились шпионские фотографии Honda Pilot нового поколения

ПроКроссовер.ру

Кроссовер Honda Pilot претерпел серьезные изменения в дизайне после фейслифтинга 2019 модельного года, которые не добавили ничего значимого. Новое поколение еще не анонсировано, но это шпионское видео предполагает, что оно уже находится в разработке.

Изображение Honda Pilot нового поколения появилось в Сети
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Несколько визуальных признаков позволяют нам с уверенностью утверждать, что это кроссовер Pilot следующего поколения. Во-первых, очертания и пропорции точно соответствуют нынешнему поколению. Решетка радиатора больше, фары тоньше, а в нижней части переднего бампера есть вентиляционные отверстия.

Когда новый Pilot выйдет на рынок, он, скорее всего, будет основан на платформе Acura MDX и может унаследовать 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 300 л.с.

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