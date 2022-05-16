Энтузиасты создали первые изображения минивэна ВАЗ-2120 «Лада Надежда»

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru продемонстрировали новые рендерные изображения возрождённого российского минивэна ВАЗ-2120 «Лада Надежда» 2022-2023 года.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Как считают авторы материала, такая модель могла бы иметь платформу от GAC и трёхрядный салон, который рассчитан на семь посадочных мест. Внешний вид отечественного минивэна был бы схож с автомобилем GAC Triumpchi M8. У данного минивэна новая модель LADA переняла бы линейку силовых агрегатов и трансмиссий.

На территории России такой машине пришлось бы конкурировать с иностранными Kia Carnival и Mercedes-Benz Vito. Стоил бы новый отечественный минивэн с фирменной ладьей АвтоВАЗа порядка 1,7-1,8 миллиона рублей.

Оригинальную Lada «Надежда» выпускали на заводе в период с 1998 по 2006 год. Под ее капотом был оборудован 1,8-литровый 80-сильный двигатель или 1,7-литровый мощностью 84 лошадиных силы.