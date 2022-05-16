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54 минуты назад

Новости автомира: Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность

Вечерняя Москва

Российские активы группы компаний Renault перейдут в собственность государства. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Минпромторге России.

Российские активы Renault перешли в госсобственность
Фото: ТАССТАСС

Теперь доля в «АвтоВАЗе» будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — Москве.

Уточняется, что сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории России будет осуществлять «АвтоВАЗ». Он также продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на своих заводах, передает РИА Новости.

23 апреля стало известно, что Renault планирует продать свою долю в «АвтоВАЗе». В мае французская компания хочет перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.

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Российский автомобильный рынок переживает не самые лучшие времена. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, которые рассказали, чего ожидать в будущем и стоит ли в текущий момент покупать новую машину. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное. По его словам, рынок новых авто «обвалился» в марте на рекордные 64 процента. Ситуация на вторичном рынке лучше: там намечается тенденция к снижению цен.

Автоновости,Renault,Lada,Игорь Моржаретто,Ростех,Минпромторг,Автоваз,
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