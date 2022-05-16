Российские активы Renault перешли в госсобственность

Российские активы группы компаний Renault перейдут в собственность государства. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в Минпромторге России.

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Теперь доля в «АвтоВАЗе» будет принадлежать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — Москве.

Уточняется, что сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории России будет осуществлять «АвтоВАЗ». Он также продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на своих заводах, передает РИА Новости.

23 апреля стало известно, что Renault планирует продать свою долю в «АвтоВАЗе». В мае французская компания хочет перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Собственником завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.