Завод «Рено Россия», расположенный в Москве, перейдет на баланс города. Там будут производить автомобили под брендом «Москвич», заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"»,— подчеркнул Собянин.
По словам мэра города, ключевым технологическим партнером завода будет выступать КАМАЗ.
«Совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов»,— указал глава города.
Собянин также подчеркнул, что на возрожденном автомобильном заводе «Москвич» будут сначала выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в дальнейшем – и электромобили.
«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников»,— отметил Собянин.
Ранее Минпромторг объявил о переходе российских активов группы Renault в государственную собственность. В ведомстве подчеркнули, что производство «Рено Россия» перейдет под непосредственный контроль властей Москвы.
«Москвич» является советским и российским автомобильным производством, которое существовало с 1930-го по 2010 год. Завод выпускал автомобили одноименной марки, фактически прекратившей существование в начале 2000-х. В 2010 году ОАО «Москвич» ликвидировали в связи с банкротством. В 1998 году предприятие перешло под контроль «Рено Россия». Оно производило автомобили французской марки.