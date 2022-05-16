Идею возобновить серийный выпуск авто «Москвич» назвали утопичной

Согласно сведениям издания NEWS.ru, Национальный автомобильный союз обозначил свою позицию по поводу возобновления производства советских и российских автомобилей марки «Москвич». Ранее соответствующее предложение поступило от мэра Москвы Сергея Собянина.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает данную инициативу утопичной. Он также подчеркнул, что машины бренда «Москвич» не отвечают нормам безопасности и экологическим требованиям, которые в настоящее время действуют в Евразийском экономическом союзе.

Было отмечено, что единственным вариантом серийного производства «Москвичей» на бывшем автомобильном предприятии французской группы Renault может быть сотрудничество с китайскими автоконцернами, которые могли бы предоставить концепцию современного транспортного средства, соответствующего нынешним реалиям.