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1 час назад

Новости автомира: идею Собянина возобновить серийный выпуск автомобилей «Москвич» назвали утопичной

FBM.ruиещё 3

Согласно сведениям издания NEWS.ru, Национальный автомобильный союз обозначил свою позицию по поводу возобновления производства советских и российских автомобилей марки «Москвич». Ранее соответствующее предложение поступило от мэра Москвы Сергея Собянина.

Идею возобновить серийный выпуск авто «Москвич» назвали утопичной
Фото: FBM.ruFBM.ru

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает данную инициативу утопичной. Он также подчеркнул, что машины бренда «Москвич» не отвечают нормам безопасности и экологическим требованиям, которые в настоящее время действуют в Евразийском экономическом союзе.

Было отмечено, что единственным вариантом серийного производства «Москвичей» на бывшем автомобильном предприятии французской группы Renault может быть сотрудничество с китайскими автоконцернами, которые могли бы предоставить концепцию современного транспортного средства, соответствующего нынешним реалиям.

Специалист упомянул о том, что последние экземпляры «Москвичей», которые сошли с конвейера в конце прошлого века, и вовсе выпускались без рулевого колеса и сидений, устанавливаемых отдельно в дальнейшем.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,ЕАЭС,
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