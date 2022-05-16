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3 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на своих заводах

Российская Газета

В Минпромторге России заявили о том, что АвтоВАЗ продолжит производить всю линейку автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске, несмотря на передачу доли Renault в АвтоВАЗе НАМИ, сервисное обслуживание автомобилей французского автоконцерна теперь также будет осуществлять АвтоВАЗ.

Lada не умрет
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Акции завода "Рено Россия" переданы городу Москве, доля Renault в АвтоВАЗе - институту НАМИ.

Сейчас на головном заводе в Тольятти АвтоВАЗ производит Lada Granta, Largus, семейство Niva и Xray. В Ижевске выпускают Lada Vesta.

В настоящее время АвтоВАЗ не собирает автомобили, часть персонала задействована в производстве запчастей, а также в общественных работах. Сотрудники "не у станка" получают 2/3 от средней заработной платы.

С 6 июня компания планирует перейти на 4-дневную рабочую неделю и начать выпуск автомобилей с минимумом комплектующих из недружественных стран.

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