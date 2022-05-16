Lada не умрет

В Минпромторге России заявили о том, что АвтоВАЗ продолжит производить всю линейку автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске, несмотря на передачу доли Renault в АвтоВАЗе НАМИ, сервисное обслуживание автомобилей французского автоконцерна теперь также будет осуществлять АвтоВАЗ.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Акции завода "Рено Россия" переданы городу Москве, доля Renault в АвтоВАЗе - институту НАМИ.

Сейчас на головном заводе в Тольятти АвтоВАЗ производит Lada Granta, Largus, семейство Niva и Xray. В Ижевске выпускают Lada Vesta.

В настоящее время АвтоВАЗ не собирает автомобили, часть персонала задействована в производстве запчастей, а также в общественных работах. Сотрудники "не у станка" получают 2/3 от средней заработной платы.