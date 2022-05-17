В топ-10 самых дорогих китайских авто в России сменился лидер

Фото: © Chery © Chery

После рекордного повышения цен в начале весны оставшиеся в России компании начали идти на уступки, чтобы подстегнуть спрос на падающем рынке. В частности, речь идет о китайских марках. В начале мая Haval отметился снижением цен на Jolion и H9: последний подешевел разом на полмиллиона рублей, хотя и такая корректировка не перекрыла предыдущего увеличения розничной стоимости. Теперь же очередь дошла до Chery, который подправил прайс-лист Tiggo 4.

Как заметили «Китайские автомобили», цена самого дешевого кроссовера Chery на российском рынке уменьшилась в основном благодаря скидкам. Так, ранее прямой дисконт на Tiggo 4 составлял 200 тысяч рублей, а с сегодняшнего дня рекомендованная розничная стоимость большинства исполнений автомобиля снизилась еще на 50 тысяч рублей, а некоторых — на 60 тысяч.

Таким образом, максимальная выгода при покупке Tiggo 4 с учетом всех доступных акций и скидок составляет 340-350 тысяч рублей. При этом ситуация похожа на Haval: новые цены даже с учетом дисконта заметно выше февральских.

К примеру, Tiggo 4 в базовой комплектации зимой стоил 1 139 900 рублей, а сейчас — 1 699 900 рублей (плюс 49 процентов). Топовая версия Cosmo же прибавила более полумиллиона рублей с 1 539 900 в феврале до 2 089 900 в мае.