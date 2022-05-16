В топ-10 самых дорогих китайских авто в России сменился лидер

Одна из китайских марок на днях переписала цены на новые автомобили в России, в результате чего в рейтинге самых дорогих моделей из КНР сменился лидер. До недавнего времени дороже всего в стране стоил рамный внедорожник Haval H9, но компания снизила его стоимость почти на полмиллиона рублей (теперь «в топе» он стоит 4 799 000 рублей), в результате чего на первую строчку вернулся премиальный Exeed VX, максимальная рекомендованная розничная цена которого по состоянию на середину мая составляет 4 899 900 рублей.

Фото: © Chery © Chery

В тройку самых дорогих китайских машин на российском рынке входит GAC GN8: семиместный минивэн, оснащенный 190-сильным турбомотором и автоматический коробкой передач, согласно РРЦ на сайте марки стоит максимум 4 199 000 рублей.

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На четвертом месте рейтинга находится пикап Great Wall Poer. По данным портала «Китайские автомобили», с февраля его розничная стоимость увеличилась на 54 процента и к середине мая достигла 4 149 000 рублей. Замыкает пятерку кросс-купе Geely Tugella с максимальным рекомендованным ценником 3 999 990 рублей. Такой автомобиль доступен в России с 237-сильным мотором объемом 2,0 литра в сочетании с автоматом и полным приводом.

Во второй половине топ-10 места распределились следующим образом: на шестой позиции Exeed TXL (до 3 899 900 рублей), на седьмой — Chery Tiggo 8 Pro Max (до 3 790 000 рублей), который поступил в продажу только в марте этого года, на восьмой — GAC GS8 (до 3 589 000 рублей), на девятой — Haval F7x (до 3 499 000 рублей), а на десятой — Haval F7 (до 3 429 000 рублей).