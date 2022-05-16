Серийному гибриду BMW XM урежут мощность

BMW готовится к премьере серийной версии гибридного кроссовера XM, и новинка постепенно обрастает подробностями. Изначально предполагалось, что XM получит установку, в состав которой входят бензиновый турбомотор V8 и электродвигатель, которые суммарно выдают 750 лошадиных сил. Теперь же выяснилось, что кроссовер будет не таким мощным — отдача составит 650 лошадиных сил. Более того, у модели не будет версии Competition, что подтвердил представитель подразделения BMW M Мартин Шлейпен.

Фото: © BMW © BMW

Ожидается, что готовый к серийному производству XM дебютирует 24 мая, в день празднования полувекового юбилея подразделения BMW M GmbH. К премьере первого в истории марки M-гибрида компания опубликовала серию фотографий с испытаний модели, а также поделилась некоторыми техническими подробностями. Для новинки заявлены подвеска Adaptive M Professional, активные стабилизаторы (впервые для модели BMW M) и полноуправляемое шасси (задние колеса поворачиваются на 2,5 градуса).

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В состав гибридной установки войдет новый двигатель S68 — 4,4-литровая «восьмерка» с двумя турбокомпрессорами в развале блока, адаптированная для работы с электромотором. Их суммарная отдача составит 650 лошадиных сиз и 800 Нм крутящего момента. То есть серийный вариант окажется менее мощным, чем представленный в ноябре прошлого года прототип (750 лошадиных сил), но все же мощнее X5 M Competition и X6 M Competition (625 сил и 750 Нм момента). Что же касается версии Competition, то она гибриду не положена, хотя «заряженный» вариант у него будет, но под другим названием.

Есть и предварительные данные о динамике. BMW XM, который станет самым тяжелым автомобилем баварской марки, сможет разгоняться с места до 100 километров в час примерно за 3,5 секунды, а на одном электричестве будет проезжать около 80 километров по циклу WLTP.

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