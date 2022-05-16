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1 час назад

Новости автомира: почему растет количество ДТП в зоне фотовидеофиксации

Российская Газета

Количество комплексов фотофиксации, применяемых на дорогах для выявления нарушений автомобилистов, в прошлом году уменьшилось. При этом количество штрафов, вынесенных с их помощью, выросло. Однако количество аварий, произошедших в местах установки комплексов, тоже выросло. Это следует из анализа аварийности прошлого года, который опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Впрочем, как оказалось, дело лишь в цифрах и их применении. Ведь это статистика.

Почему растет количество ДТП в зоне фотовидеофиксации
Фото: Владимир Баранов/ РИА НовостиВладимир Баранов/ РИА Новости

Итак, согласно этому анализу, на дорогах сократилось только количество мобильных комплексов. С 3,5 тысячи в 2020 году до 3,3 тысячи в 2021-м. Количество же стационарных камер даже выросло с 17,9 тысячи до 19,8 тысячи. Мобильные комплексы стали сокращать еще несколько лет назад. Их посчитали малоэффективными для решения проблем аварийности на дорогах. Они, как правило, фиксируют только один вид нарушений. К тому же именно к ним возникало наибольшее количество претензий автовладельцев.

Видео дня

Тем не менее общее количество штрафов, вынесенных автоматическими комплексами по итогам прошлого года, выросло со 145 миллионов до более чем 160 миллионов.

При этом в местах работы комплексов фотовидеофиксации в 2021 году зарегистрировано 3130 ДТП, что на 8,1 процента больше, чем годом ранее. В результате этих аварий погибли 290 человек, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее. Ранения получили 4087 человек, что на 6,4 процента больше. Так может, камеры вообще потеряли свою эффективность в плане обеспечения безопасности на дорогах, раз количество аварий в местах их установки растет?

Как оказалось, нет. Дело в том, что даже стационарные комплексы не всегда находятся на тех местах, где они изначально устанавливались. Они ставятся в местах наибольшей аварийности, чтобы заставить водителей соблюдать правила. Когда количество аварий в том или ином месте снижается, пропадает необходимость оставлять там камеру. Ее могут переместить в другое место, где аварийность растет. Впрочем, предыдущая точка не остается пустой. На ней появляется муляж камеры, который фиксируется в электронных картах, а также подает сигнал, соответствующий тому, с помощью которого, например, снимаются показатели скорости движения того или иного автомобиля.

Таким образом, количество камер на дороге не увеличивается. Они просто перераспределяются. Но в результате возникает эффект, который портит статистику. А именно, на участке, где работала камера, количество аварий снизилось. Камеру перенесли на новый участок, на котором ранее фотовидеофиксация не велась. И получилось, что под камерой начало происходить большое количество аварий. Просто потому, что ранее этот участок дороги в объективы не попадал.

Поэтому для оценки влияния стационарного комплекса фотовидеофиксации на ДТП использовали новый показатель. А именно - количество аварий в зонах контроля на 100 таких камер. И вот тут возникла другая картина. По данным того же аналитического обзора в местах, где ранее были установлены камеры, количество аварий снизилось в прошлом году на 4,4 процента. А в целом с момента применения камер в местах концентрации аварийности за семь лет снижение происшествий составило 97 процентов.

В общем, их применение показывает эффективный результат. Но есть еще одна тонкость. Для устранения мест концентрации аварийности необходимо использовать все возможные способы. Зачастую аварии происходят не по той причине, что кто-то не соблюдал правила, а, например, не справился с управлением, не увидел знак или разметку. Гораздо эффективнее для обеспечения безопасности именно инженерные меры. Об этом не раз говорило руководство Госавтоинспекции. Например, разделение встречных потоков, установка ограждения для пешеходов или светофора. Где-то - просто освещение участка дороги. Установка камеры на таких участках также возможна, равно как и ограничение скорости. Однако вряд ли именно ее установка могла повлиять на снижение аварий. Вообще, в ГИБДД считают, что сначала надо сделать так, чтобы дорога стала безопасной, а потом ставить камеры.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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