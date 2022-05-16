Почему растет количество ДТП в зоне фотовидеофиксации

Количество комплексов фотофиксации, применяемых на дорогах для выявления нарушений автомобилистов, в прошлом году уменьшилось. При этом количество штрафов, вынесенных с их помощью, выросло. Однако количество аварий, произошедших в местах установки комплексов, тоже выросло. Это следует из анализа аварийности прошлого года, который опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Впрочем, как оказалось, дело лишь в цифрах и их применении. Ведь это статистика.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Владимир Баранов/ РИА Новости

Итак, согласно этому анализу, на дорогах сократилось только количество мобильных комплексов. С 3,5 тысячи в 2020 году до 3,3 тысячи в 2021-м. Количество же стационарных камер даже выросло с 17,9 тысячи до 19,8 тысячи. Мобильные комплексы стали сокращать еще несколько лет назад. Их посчитали малоэффективными для решения проблем аварийности на дорогах. Они, как правило, фиксируют только один вид нарушений. К тому же именно к ним возникало наибольшее количество претензий автовладельцев.

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Тем не менее общее количество штрафов, вынесенных автоматическими комплексами по итогам прошлого года, выросло со 145 миллионов до более чем 160 миллионов.

При этом в местах работы комплексов фотовидеофиксации в 2021 году зарегистрировано 3130 ДТП, что на 8,1 процента больше, чем годом ранее. В результате этих аварий погибли 290 человек, что на 1,8 процента больше, чем годом ранее. Ранения получили 4087 человек, что на 6,4 процента больше. Так может, камеры вообще потеряли свою эффективность в плане обеспечения безопасности на дорогах, раз количество аварий в местах их установки растет?

Как оказалось, нет. Дело в том, что даже стационарные комплексы не всегда находятся на тех местах, где они изначально устанавливались. Они ставятся в местах наибольшей аварийности, чтобы заставить водителей соблюдать правила. Когда количество аварий в том или ином месте снижается, пропадает необходимость оставлять там камеру. Ее могут переместить в другое место, где аварийность растет. Впрочем, предыдущая точка не остается пустой. На ней появляется муляж камеры, который фиксируется в электронных картах, а также подает сигнал, соответствующий тому, с помощью которого, например, снимаются показатели скорости движения того или иного автомобиля.

Таким образом, количество камер на дороге не увеличивается. Они просто перераспределяются. Но в результате возникает эффект, который портит статистику. А именно, на участке, где работала камера, количество аварий снизилось. Камеру перенесли на новый участок, на котором ранее фотовидеофиксация не велась. И получилось, что под камерой начало происходить большое количество аварий. Просто потому, что ранее этот участок дороги в объективы не попадал.

Поэтому для оценки влияния стационарного комплекса фотовидеофиксации на ДТП использовали новый показатель. А именно - количество аварий в зонах контроля на 100 таких камер. И вот тут возникла другая картина. По данным того же аналитического обзора в местах, где ранее были установлены камеры, количество аварий снизилось в прошлом году на 4,4 процента. А в целом с момента применения камер в местах концентрации аварийности за семь лет снижение происшествий составило 97 процентов.