Создатель АЗЛК-2141 рассказал, каким должен быть новый «Москвич»

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, который работал на советском предприятии с 1974 по 1987 год, поделился своим видением того, каким должен быть возрожденный «Москвич». Во времена работы дизайнера с конвейера сошли легендарные модели 2140 и 2141. Зайцев заявил, что конструкторы будущего автомобиля должны понимать, что они вкладывают в новую машину.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По словам Зайцева, при производстве нового автомобиля дизайнеры должны учитывать современные требования к аэродинамике, безопасности конструкции, а также нынешние возможности отечественной промышленности. Все эти составляющие необходимо объединить при разработке будущего «Москвича».

Дизайнер считает, что возрожденный автомобиль обязан быть визуально прочным и аэродинамичным, а во внешности модели должны проявляться аспекты пассивной безопасности. По словам Зайцева, он бы хотел принять участие в разработке будущей машины в качестве консультанта.