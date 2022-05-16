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2 часа назад

Новости автомира: Создатель АЗЛК-2141 рассказал, каким должен быть новый «Москвич»

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Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, который работал на советском предприятии с 1974 по 1987 год, поделился своим видением того, каким должен быть возрожденный «Москвич». Во времена работы дизайнера с конвейера сошли легендарные модели 2140 и 2141. Зайцев заявил, что конструкторы будущего автомобиля должны понимать, что они вкладывают в новую машину.

Создатель АЗЛК-2141 рассказал, каким должен быть новый «Москвич»
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам Зайцева, при производстве нового автомобиля дизайнеры должны учитывать современные требования к аэродинамике, безопасности конструкции, а также нынешние возможности отечественной промышленности. Все эти составляющие необходимо объединить при разработке будущего «Москвича».

Дизайнер считает, что возрожденный автомобиль обязан быть визуально прочным и аэродинамичным, а во внешности модели должны проявляться аспекты пассивной безопасности. По словам Зайцева, он бы хотел принять участие в разработке будущей машины в качестве консультанта.

Накануне стало известно, что на заводе «Рено Россия» будут выпускать новые «Москвичи». Причем в будущем легендарный бренд займется производством электромобилей.

Автоновости,Renault,Игорь Зайцев,
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