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2 часа назад

Новости автомира: Крупнейшие автопроизводители получат отсрочку оплаты утильсбора

ТАССиещё 2

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, которое вносит изменения в условия предоставления отсрочки уплаты утильсбора на автомобили, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. По новым условиям поддержкой смогут воспользоваться все крупнейшие автопроизводители, заключившие специнвестконтракт с министерством.

Минпромторг поможет российским автопроизводителям
Фото: ТАССТАСС

"Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5 тыс. человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более 5 организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств в соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", - отметили в Минпромторге.

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В министерстве отметили, что сегодня такие контракты заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем.

"Новые критерии позволят существенно расширить спектр субъектов мер государственной поддержки и обеспечить автопроизводителей, продолжающих деловую активность и производственные циклы которых локализованы на территории РФ, оборотными средствами в условиях вызовов и угроз российской экономики, вследствие предпринимаемых мер ограничения иностранными государствами", - подчеркивается в сообщении.

В начале марта правительство РФ в качестве меры поддержки для отечественных автопроизводителей приняло решение об отсрочке уплаты ими утилизационного сбора за I-III кварталы этого года до декабря 2022 года. Тогда перенос сроков коснулся только предприятий, где трудятся не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний. В апреле сообщалось, что российские ведомства также изучают возможность переноса срока уплаты утилизационного сбора иностранными автоконцернами со специнвестконтрактами (СПИК).

Об утилизационном сборе

Утилизационный сбор введен в РФ в 2012 году одновременно с присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО) и снижением ввозных пошлин на автомобили. Изначально его платили только импортеры, а с 2014 года - все автоконцерны, однако для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, сопоставимые с размером сбора.

Автоновости,Минпромторг,Правительство РФ,ВТО,
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