Минпромторг поможет российским автопроизводителям

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, которое вносит изменения в условия предоставления отсрочки уплаты утильсбора на автомобили, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. По новым условиям поддержкой смогут воспользоваться все крупнейшие автопроизводители, заключившие специнвестконтракт с министерством.

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"Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5 тыс. человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более 5 организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств в соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", - отметили в Минпромторге.

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В министерстве отметили, что сегодня такие контракты заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем.

"Новые критерии позволят существенно расширить спектр субъектов мер государственной поддержки и обеспечить автопроизводителей, продолжающих деловую активность и производственные циклы которых локализованы на территории РФ, оборотными средствами в условиях вызовов и угроз российской экономики, вследствие предпринимаемых мер ограничения иностранными государствами", - подчеркивается в сообщении.

В начале марта правительство РФ в качестве меры поддержки для отечественных автопроизводителей приняло решение об отсрочке уплаты ими утилизационного сбора за I-III кварталы этого года до декабря 2022 года. Тогда перенос сроков коснулся только предприятий, где трудятся не менее 5 тыс. человек, и их дочерних компаний. В апреле сообщалось, что российские ведомства также изучают возможность переноса срока уплаты утилизационного сбора иностранными автоконцернами со специнвестконтрактами (СПИК).

Об утилизационном сборе