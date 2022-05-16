Стало известно, кто обслужит автомобили Renault после ухода марки из России

Концерн АвтоВАЗ займется сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России, сообщает Минпромторг РФ. Это решение связано с передачей всех российских активов французской компании в госсобственность: доля Группы Renault в АвтоВАЗе (67,69 процента акций) перешла ФГУП НАМИ, а столичный завод «Рено Россия» на все 100 процентов — Москве. На предприятии планируется возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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В ведомстве подчеркнули, что в рамках существующих лицензий АвтоВАЗ продолжит выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах в Тольятти и Ижевске. Также АвтоВАЗ возьмет на себя обязательства по сервисному обслуживанию автомобилей Renault в связи с уходом компании из России.

Renault заморозила деятельность в стране еще 23 марта, тогда же была остановлена сборка автомобилей на заводе «Рено Россия» в Москве — там производились популярные на рынке кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur. Столичное правительство, которое взяло предприятие на баланс, намерено организовать на его мощностях выпуск легковых автомобилей под маркой «Москвич» — в этом должен помочь КамАЗ, который станет главным стратегическим партнером.