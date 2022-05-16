Эксперты оценили возможность производства старых «Москвичей»

«Я думаю, будет выпускаться идентичная продукция. Может быть, что-то будет новое брендироваться под старое, но то, что старых «Москвичей» уже давно не существует — исчезли даже штампы на них, исчезли технологии, исчезли люди, которые их делали. Да и не нужны, собственно говоря, архаичные машины, которые не отвечают никаким нормам безопасности. Я думаю, что либо на «Москвиче» попытаются выпускать какие-то автовазовские машины, либо это будет какая-то коллаборация с пока непонятным новым участником рынка, возможно, из Китая. Каким-то образом будут действовать, пока история туманна. Но вернуться к «Москвичу» практически невозможно, ибо такой машины просто нет, она осталась только в памяти».