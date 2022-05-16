Эксперты оценили возможность производства старых «Москвичей»

Сегодня Сергей Собянин сообщил, что завод «Рено Россия» перейдёт на баланс города, а на нём будут выпускать автомобили под известных советским брендом.
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предположил, что, скорее всего, на предприятии начнут собирать зарубежные автомобили под российской маркой.
«Я думаю, будет выпускаться идентичная продукция. Может быть, что-то будет новое брендироваться под старое, но то, что старых «Москвичей» уже давно не существует — исчезли даже штампы на них, исчезли технологии, исчезли люди, которые их делали. Да и не нужны, собственно говоря, архаичные машины, которые не отвечают никаким нормам безопасности. Я думаю, что либо на «Москвиче» попытаются выпускать какие-то автовазовские машины, либо это будет какая-то коллаборация с пока непонятным новым участником рынка, возможно, из Китая. Каким-то образом будут действовать, пока история туманна. Но вернуться к «Москвичу» практически невозможно, ибо такой машины просто нет, она осталась только в памяти».
Хайцеэр добавил, что известные советские модели перестали делать около тридцати лет назад. По словам эксперта, даже в тот период эти машины имели серьёзные проблемы.
«Москвич» давно уже канул в Лету, его уже много-много лет нет. Последние «Москвичи» мы помним с середины 90-х годов, это были такие «огрызки» от «Москвичей», которые даже не могли и в те времена полностью укомплектоваться — они приходили без рулей, без сидений, без фильтров. Такая же история была как у завода ЗИЛ примерно. Конечно, «Автофрамос» вдохнул в это предприятие новую жизнь, и стали выпускаться доступные, но чужие, то есть французские автомобили. Что произойдёт сегодня, мне говорить сложно».
Ранее Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы Renault. Акции завода «Рено Россия» перешли Москве, доля концерна в «АвтоВАЗе» — институту НАМИ. Иностранная компания решила уйти из нашей страны после начала военной спецоперации на Украине.