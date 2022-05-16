Как черт из табакерки: названа причина половины ДТП с электросамокатами

Около 50 процентов дорожно-транспортных происшествий с так называемыми средствами индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, происходят из-за внезапного их появления. К такому выводу пришли в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России. Эксперты добавили, что ситуацию усугубляет малая заметность в автомобильном потоке устройств, пользователи которых выскакивают на проезжую часть.

В основном участниками аварий с СИМ ожидаемо становятся молодые люди. Почти половина (43 процента) пользователей электросамокатов и прочих устройств — это граждане в возрасте от 20 до 34 лет. При этом количество пострадавших растет по мере роста возраста «самокатчиков», говорится в отчете, однако с 35 лет резко падает. В сумме среди пострадавших числится только 28,7 процента пользователей старше 35 лет.

Большинство аварий фиксируют утром и днем: 76 процентов ДТП с устройствами и 55 процентов погибших зарегистрировали в светлое время суток.

Всего в 2021 году зарегистрировали 672 аварии с участием СИМ — почти на 68 процентов больше, чем в 2020-м. Количество пострадавших в подобных ДТП увеличилось с позапрошлого года на 67 процентов до 704 человек, а число погибших — на 185,7 процента до 20 человек.