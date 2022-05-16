Завод Haval под Тулой возобновил работу

Завод Haval в Тульской области возобновил производство автомобилей, которое приостановили с 30 апреля в связи с корпоративным отпуском. Как сообщает «Автоновости дня», в пресс-службе российского офиса Haval отметили, на сегодняшний день предприятие работает в односменном режиме.

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В период простоя, который продлился в общей сложности 10 рабочих дней, на заводе Haval проводились плановая инвентаризация и техническое обслуживание оборудования.

Отметим, что апреле под Тулой началось производство нового кроссовера Haval Dargo для российского рынка, который поступит в продажу до конца текущего года. Автомобиль собирается по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, а также с использованием современного автоматизированного оборудования.