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17 минут назад

Новости автомира: завод Haval под Тулой возобновил работу

Елена Прошина

Завод Haval в Тульской области возобновил производство автомобилей, которое приостановили с 30 апреля в связи с корпоративным отпуском. Как сообщает «Автоновости дня», в пресс-службе российского офиса Haval отметили, на сегодняшний день предприятие работает в односменном режиме.

Завод Haval под Тулой возобновил работу
Фото: ТАССТАСС

В период простоя, который продлился в общей сложности 10 рабочих дней, на заводе Haval проводились плановая инвентаризация и техническое обслуживание оборудования.

Отметим, что апреле под Тулой началось производство нового кроссовера Haval Dargo для российского рынка, который поступит в продажу до конца текущего года. Автомобиль собирается по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов, а также с использованием современного автоматизированного оборудования.

Напомним, что 16 мая Минпромторг РФ сообщил, что 100% акций «Рено Россия» переданы городу Москве, а доля Renault в «Автовазе» (67,69%) — институту НАМИ, который подконтролен министерству. Оставшиеся акции «Автоваза» сохранит ГК «Ростех».

Автоновости,Renault,Ростех,Минпромторг,Автоваз,
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