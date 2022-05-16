В ГИБДД Москвы раскрыли число пойманных пьяных водителей

Ежедневно ГИБДД Москвы в среднем предотвращает более 60 нарушений, которое связаны с нетрезвым вождением автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
«Не совершайте необдуманных поступков, подумайте лучше о возможных последствиях — лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет и крупный штраф, — не самое страшное, что может с вами случиться. Управление автомобилем в измененном сознании может привести к тяжелым травмам и летальным исходам», — напомнила пресс-служба.
Напомним, что всего с января по апрель 2022 года в Москве инспекторами ДПС было остановлено и отстранено от управления более 9,2 тыс. водителей с признаками опьянения.
Ранее научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Согласно статистике ведомства, чаще всего это мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом почти половина водителей, устраивавших ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены.