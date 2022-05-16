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2 часа назад

Новости автомира: в ГИБДД Москвы раскрыли число пойманных пьяных водителей

Елена Прошина

Ежедневно ГИБДД Москвы в среднем предотвращает более 60 нарушений, которое связаны с нетрезвым вождением автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД Москвы раскрыли число пойманных пьяных водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не совершайте необдуманных поступков, подумайте лучше о возможных последствиях — лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет и крупный штраф, — не самое страшное, что может с вами случиться. Управление автомобилем в измененном сознании может привести к тяжелым травмам и летальным исходам», — напомнила пресс-служба.

Напомним, что всего с января по апрель 2022 года в Москве инспекторами ДПС было остановлено и отстранено от управления более 9,2 тыс. водителей с признаками опьянения.

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Ранее научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Согласно статистике ведомства, чаще всего это мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом почти половина водителей, устраивавших ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены.

Автоновости,Renault,МВД России,ГИБДД,
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