В ГИБДД Москвы раскрыли число пойманных пьяных водителей

Ежедневно ГИБДД Москвы в среднем предотвращает более 60 нарушений, которое связаны с нетрезвым вождением автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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«Не совершайте необдуманных поступков, подумайте лучше о возможных последствиях — лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет и крупный штраф, — не самое страшное, что может с вами случиться. Управление автомобилем в измененном сознании может привести к тяжелым травмам и летальным исходам», — напомнила пресс-служба.

Напомним, что всего с января по апрель 2022 года в Москве инспекторами ДПС было остановлено и отстранено от управления более 9,2 тыс. водителей с признаками опьянения.